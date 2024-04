SAONARA (PADOVA) - Tragedia sfiorata martedì alla scuola media Rigato di via Milani a Villatora di Saonara. Un alunno di prima media, attorno alle 9 del mattino, durante l'orario di lezione, ha aperto una finestra: l'infisso si è staccato dalle cerniere e l'ha travolto. Il vetro è andato in mille pezzi. La finestra è piombata sul piede del ragazzino, provocandogli una lesione, mentre, nonostante la miriade di schegge di vetro, non è rimasto ulteriormente ferito.

L'incidente e il panico in classe

Tra i compagni di classe e il corpo docente è stato il panico. Subito è stato allertato il 118. A scuola sono arrivati i sanitari del Suem che hanno subito accertato che lo studente non avesse riportato gravi lesioni. Poi gli è stata immobilizzata la gamba dolorante ed è stato accompagnato in ospedale. Gli è stato applicato un gesso protettivo, ma il suo quadro clinico è incoraggiante. Già mercoledì, accompagnato, è tornato in classe accolto dall'affetto dei suoi compagni e del personale docente.

Ditta specializzata controllerà le finestre della scuola

Dopo la grande paura adesso ci si interroga su cosa possa essere accaduto. Della vicenda sè al corrente, oltre al dirigente scolastico, anche l'amministrazione comunale. Il sindaco Michela Lazzaro ha emesso una circolare in cui vieta a tutti i fruitori della scuola di aprire ulteriori finestre fino a quando non verrà effettuato un attento sopralluogo da una ditta specializzata. Tra l'altro è emerso che le finestre della Rigato erano state cambiate recentemente. Nonostante il gesso e i momenti di terrore patiti è stato lo stesso studente a voler tranquillizzare i propri compagni e gli insegnanti. Dopo quanto accaduto c'è ora la volontà di dimenticare in fretta l'inconveniente e tornare ad una vita scolastica normale. La ditta specializzata dei serramenti dovrà ora fare un collaudo su tutti gli infissi della scuola e verificare se altre finestre dell'istituto abbiano dei difetti e quindi siano a rischio crollo. Nel caso verranno prontamente sostituiti con l'obiettivo di fondo di garantire a tutti la necessaria sicurezza. Ci si sta avviando agli ultimi mesi di scuola prima delle vacanze estive ed è naturale che le temperature saliranno e ci sarà la necessità di aprire più spesso le finestre. Tutto dovrà avvenire senza alcun rischio per i presenti.