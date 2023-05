Cade da 10 metri mentre sta potando un albero, grave un operaio

BUJA - Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri mentre stava potando un albero. A quanto si apprende, l'uomo doveva rimuovere un alveare dalla pianta e portarlo in azienda. È successo oggi a Buja. Il 50enne è stato soccorso tempestivamente dal personale medico infermieristico inviato dalla Sores Fvg: una volta stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie. La prognosi è riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo.