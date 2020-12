Chiamano il 112: "Un corpo trascinato dalla corrente nel Tagliamento". Ore di ricerche nel fiume

SAN DANIELE - Sono state sospese poco prima delle 21 le ricerche di un corpo che sarebbe stato avvistato da alcuni passanti nelle acque del agliamento. L'allarme è stato dato attorno alle 16.30 di oggi, domenica 27 dicembre, a Villanova di San Daniele del Friuli. Alcune persone ritengono si aver avvistato il corpo di una persona. La corrente lo avrebbe trascinato via mentre veniva contattato il 112.

Sul posto sono stati inviati i Vigili del fuoco della squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando di Udine, i Vigili del fuoco volontari di San Daniele e di Codroipo, mentre i colleghi del distaccamento di Spilimbergo hanno presidiato il ponte di Dignano e si sono inoltrati nel greto del Tagliamento risalento il fiume in direzione San Daniele sia a piedi che con le jeep. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di San Daniele.

Nonostante le ricerche e l'utilizzo delle fotoelettriche per illuminare la zona, il corpo non è stato ritrovato. Le ricerche sono state sospese, riprenderanno alle prime luci del giorno. Al momento non sono state raccolte denunce di persone scomparse.

