Nude per beneficienza: sul palco la storia vera di un gruppo di donne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA - È ispirato a un fattoalla fine degli anni Novanta in Inghilterra,, loche mercoledì 4 aprile alle 20.45 chiuderà il cartellone di prosa della stagione artistica 2017/2018 del Teatro Verdi diIl primo allestimentoitaliano della commedia scritta da Tim Firth, diventata anche un film di enorme successo, può contare su un cast prestigioso, con la travolgenteche darà corpo e voce a una provocatoria donna di provincia, seppellita in un modesto negozio di fiorista, ma con smanie di protagonismo e slanci di generosità, specie dopo laa causa di una devastante leucemia del marito di Annie, sua amica da una vita, interpretata da Laura Curino. Al loro fianco un gruppo di attrici estrose e ardite, tra cui l’irresistibile Ariella Reggio, già stata al Verdi di Gorizia a novembre scorso con “Le Basabanchi”.Un gruppo difra i 50 e i 60 anni, membre del Women's Institute, oggi la più grande organizzazione di volontariato delle donne nel Regno Unito, si impegna in unadestinati a un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro.Stanca di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza, Chris, interpretata da Angela Finocchiaro, ha l'idea di fare undiverso da tutti gli altri e convince le amiche del gruppo a. L'iniziativa riscuote un successo tale da portarle alla ribalta non solo in Inghilterra, facendo volare le vendite alle stelle. Ma l’improvvisa e inaspettata fama metterà a dura prova le protagoniste.​«Le prime scelte su cui ho basato la regia sono state la lingua e il cast, ingredienti indispensabili per mettere in scena questa commedia, la cui comicità evolve da un fatto drammatico - spiega la regista Cristina Pezzoli nelle note di regia -. È una risata in faccia alla morte, è la vitalità dei girasoli che cercano la luce opponendosi al buio dello sparire. Uno spettacolo che punta sulla leggerezza, senza però rinunciare alla profondità dei temi che la storia contiene». Info 0481.383602.