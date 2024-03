Pordenone. La protesta contro Giorgia Meloni fuori dal teatro Verdi: «Non va bene a prescindere solo perché è donna» Foto

PORDENONE - Diversi manifestanti si sono raccolti oggi, venerdì 8 marzo, nello spazio antistante il teatro Verdi dove si trova la Premier Giorgia Meloni per la firma dell'accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia. «Siamo qui per urlare che la presenza della presidente Meloni non è la benvenuta» sono le parole di una delle manifestanti, che si fa portavoce del gruppo. «La sigla di questo ennesimo accordo che va a depredare i nostri territori, mentre la sanità pubblica, i consultori e i centri antiviolenza vengono smantellati, è una vergogna ed è un fatto inaccettabile» continua la donna.

Nonostante Giorgia Meloni sia la prima premier donna, molte di loro non si sentirebbero rappresentate e tutelate nei loro diritti. «Sfatiamo il mito per cui se una è donna va bene a prescindere» ha affermato un'altra manifestante.