ABANO - «Il nostro impegno è soprattutto quello di far capire che il burlesque non è uno spogliarello come la maggior parte delle persone lo considera, ma è una vera e propria espressione d'arte con tantissimo lavoro alle spalle, studio e preparazione continua». Una sorta di missione quella di Dina Mazzucato Schiller, nota professionista nel settore di moda e bon ton con la sua scuola Top Team di Padova e più volte ospite nelle tv nazionali, ideatrice sette anni fa assieme a Lucy Lady Ville, del Vintage Circus & Burlesque, manifestazione concorso che permette alla terra padovana di avere uno degli eventi nazionali dedicati al burlesque, declinato nelle forme classico, new burlesque, cabaret burlesque, boylesque ed arte circense.

Il Teatrò ad Abano Terme ha ospitato la manifestazione, in continua evoluzione anno dopo anno, che riserva al vincitore un viaggio a New York con esibizione nello storico teatro Slipper Room di Manhattan. Ad andarci è Miss Nora Sinn: è stata lei infatti a vincere l'edizione 2022 totalizzando il maggior punteggio sulle valutazioni (presenza scenica e scelta musicale, costume, ed espressività). All'anagrafe è Serena Nucci, trentenne abruzzese, arrivata dall'Aquila.

STUDIO E FATICA

«Sono felicissima del risultato che non mi aspettavo perchè tutte le performance erano veramente di alto livello - il suo commento poco dopo aver indossato la fascia della vittoria - Il burlesque mi è sempre piaciuto. Cinque anni fa il mio fidanzato, e ora marito, mi ha portato a vedere uno spettacolo. Da quel momento ho deciso di salire sul palco e lui è orgoglioso. Quest'arte mi ha cambiata facendomi acquistare maggior sicurezza, autostima e fiducia in me stessa. Purtroppo - continua - la gente pensa che il burlesque sia uno spogliarello e basta. Nulla di tutto questo. Per cambiare questa opinione diffusa non rimane che portare le persone a questi eventi, così toccano con mano una realtà fatta di studio e fatica, divertimento certamente, e che ha anche un suo indotto artigianale ed economico».

Grande il lavoro che sta alle spalle del Vintage Circus & Burlesque la cui direzione artistica è affidata a Mirco Fattore, anche presentatore assieme a Miss Cherry Lips. Coppia assolutamente vulcanica ed imprevedibile. In gara c'erano, in ordine alfabetico, Amelie Lacroix, Elle Blackgold, Figaro Fino, Miss Nora Sinn, Miss Purple, Miss Rising Sun, Naturally Ginger, Neon Erzulie & Bad-a-Gris e Roxy Flamingo. La giuria era composta dalla presidente Dina Mazzucato Schiller e dalle applauditissime performer ed ospiti Azzurro Fumo, Candy Rose, Elecktra Bionic, Ketty Page anche cantante e Miss Spicy Ginger performer e vincitrice dell'edizione 2021, da Fabiana Picello fashion designer e progettista e da Fulvia Pisa di Artemoda Creazioni. Numerosi i premi assegnati dagli sponsor. L'organizzazione a breve si metterà al lavoro per l'edizione del 2023. Informazioni: www.vintagecircusburlesque.com.

SPETTACOLO ALL'INGLESE

Il burlesque è un vero e proprio spettacolo nato in Inghilterra nella seconda metà del 1800. Spettacolo teatrale ed ironico, relativamente trasgressivo, ma assolutamente mai volgare. C'è lo studio delle coreografie in base alla musica, la preparazione dei costumi sartoriali, la scelta degli accessori e di altre arti. Ebbe il suo fulgore negli anni 40 e 50 con grandi performer, una su tutte Bettie Page, ma è tornato in auge con il nome di neoburlesque grazie alla notorietà della sua più acclamata performer, ovvero Dita Von Teese.