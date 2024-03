TAGLIO DI PO - Si è tenuta sabato scorso nella sala Europa di Taglio di Po (presente fra gli altri il sindaco Laila Marangoni) la prima edizione del "Galà burlesque: beneficenza e solidarietà per Lilt". Lo spettacolo è stato promosso da Erika Verza, in arte “Betty Blonde”, insegnante di burlesque e volontaria della Lega italiana per la lotta contro il tumore, per sostenere il progetto "No Alopecia", campagna di raccolta fondi per l'acquisto di un Paxman cioè lo speciale casco che permette alle donne che effettuano terapie chemioterapiche di contenere l'effetto negativo della perdita dei capelli, aspetto che spesso crea forte disagio. «I dati lo confermano – ha detto Maria Iside Bruschi, presidente della sezione di Rovigo della Lilt - il 60 per cento delle donne ha tratto beneficio dal Paxman, limitando di molto la perdita dei capelli ed evitando di dover indossare una parrucca. Il primo casco, donato nel 2019 al reparto di Oncologia di Rovigo, ha permesso di trattare 150 donne. Si è deciso quindi di raccogliere fondi per acquistarne un altro per l'ospedale di Adria».



BALLI E POESIE



Lo spettacolo concepito da Betty Blonde, già testato in altri contesti, fa riscoprire alla donna, in maniera divertente e scherzosa, la propria femminilità, spesso messa a dura prova proprio a causa della malattia. L'iniziativa è stata accettata e patrocinata da Comune, Commissione pari opportunità e Pro loco. Lo spettacolo si è aperto sulle note dello strumento handpan, suonato da Umberto Gallani Morris, e la declamazione di una poesia scritta da Sara Bertarelli e interpretata da Martina Chiara Milan. A seguire l'esibizione di Betty accompagnata al pianoforte da Erica Prudenziato e dalla splendida voce di Chiara Parolo, docente di musica alla scuola media “E. Maestri”. Lo show è proseguito con l'alternarsi di varie artiste: Crazy Cat da Mestre e volontaria di Lilt Venezia, Deep Soul da Venezia, Blonde Passion da Mogliano Veneto, Lily Linetti e Anais da Roma, Scarlett Moon e Missy Von Claire appartenenti al gruppo di Rovigo delle Guns’n'Glitter di Betty e ancora le tagliolesi Funny Girls allieve sempre di Betty per finire con Burlesque Mogliano Veneto e Vigonza (Padova), allieve della madrina della serata, Micaela Martinis, in arte Lucy Lady Ville, show girl nota nel mondo televisivo. A chiudere lo spettacolo un monologo interpretato dalla bravissima Barbara Grande.



COSPICUO RISULTATO



La serata è stata condotta dalla stessa Betty e da Silvia Ricchi, presidente della Commissione pari opportunità di Taglio di Po. L’organizzatrice ha ringraziato gli enti che hanno permesso l’evento: Comune e Commissione pari opportunità, Pro loco e Protezione civile, le Stage Kitten e tutto il personale nel backstage, in particolare Giada Bordon della palestra Let Fit. L’evento ha fruttato la somma di 2.120 euro, devoluti alla Sezione provinciale della Lilt per contribuire all’acquisto dello strumento (costo circa 37mila euro). Per raccogliere altri fondi ora si punta sulla camminata che si terrà il prossimo 28 aprile.



