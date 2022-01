Spettacolo saltato, il teatro di Pordenone chiede il cachet di Ornella Muti a Sanremo

PORDENONE - Il Teatro di Pordenone, attraverso il proprio legale, Antonio Malattia, auspica che il cachet di Ornella Muti a Sanremo venga utilizzato come risarcimento nei suoi confronti. Lo rendono noto i quotidiani locali. La vicenda è quella della mancata partecipazione dell'attrice a un evento, nel 2010, adducendo motivi di salute, quando invece era a una cena di gala con Putin: Muti era stata condannata a risarcire il danno. Ieri in Tribunale a Trieste c'è stata la periodica udienza di verifica sullo stato dei pagamenti. Il bonifico da mille euro al mese continua ad arrivare e garantisce all'attrice la sospensione condizionale della pena. Sull'esecuzione della sentenza - 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa aggravata e falso - sta infatti vigilando la Corte d'appello di Trieste. Finora l'attrice ha versato 21 mila euro: ne mancano all'appello ancora 15 mila.

