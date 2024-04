VEGGIANO (PADOVA) - Cerchio, fasce e trapezio, equilibrismo, antipodismo, specialità circensi a tutto tondo: siamo a Veggiano nella nuovissima scuola di arti circensi che apre i battenti in viale Europa, in zona artigianale, accanto all’Ivg Colbachini. Qui è sorto “Il Tendone dell’Arte”, un progetto nato dall’intraprendenza dell’artista circense Romana Meggiolaro, per tutti Romy, che crede nel suo progetto di far conoscere ai ragazzi, ma non solo, la magia del circo fatto da chi, da generazioni, crea spettacoli che lasciano a bocca aperta.

LA GENERAZIONE

Romy, 35 anni, mamma di due bambine rappresenta la sesta generazione circense della famiglia Gambarutti da parte della mamma Clara, con origine tosco-emiliana. Mondo nel quale si è tuffato il papà Sandro Meggiolaro, padovano, attratto fin da ragazzo dalla magia degli spettacoli delle moto. Lo zio di Romy era Nando Orfei, il noto domatore di tigri e sua cugina è Ambra Orfei. Ma Romy Meggiolaro porta con sé una lunghissima esperienza nella specialità dell’antipodismo, suo marito Alex Michael Campos è uno dei tre artisti al mondo a praticare lo skywalker, una “camminata” a testa in giù a sedici metri di altezza. Poi c’è il fratello Bruno che gira il mondo con la moglie e lo spettacolo delle balestre e del lancio dei coltelli. Ma fin da piccola Romy, che ha studiato anche all’accademia circense di Verona, ha vissuto l’esperienza della scuola circense avviata dalla cugina Ambra a Peschiera Borromeo (Milano) e la passione nel voler trasmettere quest’arte non l’ha mai abbandonata. E la sua scuola a Veggiano, sorta su un terreno dato in concessione dal Comune, è la quarta scuola italiana gestita direttamente da una famiglia circense.

INSEGNARE

La voglia di giare l’Europa e il mondo con i propri spettacoli c’è ancora, ma anche quella di creare qualcosa di stabile che racchiuda tutto il suo mondo. «Insegneremo tutte le discipline acrobatiche, equilibrismo e giocoleria - ha spiegato Romy - è un progetto a cui ho lavorato tanto trovando una grande disponibilità da parte del Comune che ha capito il valore di questo progetto. Oltre alle discipline circensi tradizionali che insegneremo di pomeriggio ai bambini a partire dai 4 anni, saranno organizzati anche degli spettacoli, il tendone potrà essere una location per eventi, e saranno organizzati i centri estivi. Ma voglio anche coinvolgere le associazioni che si occupano di clown terapia perché portino quest’arte dove noi non possiamo arrivare». Una nuova attività sotto tutti gli aspetti. «È un’attività del tutto nuova che ha una valenza anche culturale e che porta una visione internazionale del mondo ai ragazzi - ha detto il vicesindaco Ermelinda Gentile - un’opportunità per il nostro territorio che abbiamo colto, potendo così offrire qualcosa di nuovo ai nostri giovani, convinti sia un’eccellenza».