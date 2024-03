Da Kiev a Vicenza con acrobati e ballerini: arriva il ​Circus-Theatre Elysium

VICENZA - Dopo il grande successo dello scorso anno, con tre settimane di tutto esaurito a Roma, torna in Italia il Circus-Theatre Elysium di Kiev con "Alice in Wonderland Reloaded", per un tour rivolto al pubblico di ogni età che tocca i maggiori teatri italiani.

L'opera è sofisticata ed elegante, sospesa tra nuovo circo, danza e show musicale. Sul palco ci sono venticinque artisti tra atleti, acrobati e ballerini che raccontano in modo nuovo e originale la fantastica storia di Alice nel paese delle meraviglie. Ginnastica acrobatica, evoluzioni circensi, recitazione e danza sono i fili conduttori di questa narrazione dalle dimensioni oniriche, in un lavoro di grande effetto anche per le musiche e le proiezioni multimediali che animano la scena in modo immersivo. Gli artisti del Circus-Theatre Elysium hanno una poetica consolidata, fatta di tanta fantasia e una preparazione ferrea. Pattinatori, acrobati, danzatori, trapezisti si muovono a ritmo di musica, avvolti in sfarzosi costumi, dando vita ad Alice e ai protagonisti della sua avventura. Il concept è di Oleg Apelfed - fondatore della compagnia con Maria Remneva, pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell'Ucraina il quale cura la regia circense dello spettacolo, mentre le coreografie e la direzione artistica sono affidate a Yuliia Sakharova e Oleksandr Sakharov. (Gb.M)