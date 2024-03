Torna al teatro Verdi il "Nabucco" diretto da Daniel Oren

TRIESTE - Torna a Trieste il titolo che ha sancito il successo del giovane Giuseppe Verdi, Nabucco, nell’interpretazione fortemente risorgimentale del regista Giancarlo Del Monaco presentata a Zagabria nel 2022 e con la direzione del massimo conoscitore del titolo, Daniel Oren.

Il cast vocale è robusto quanto necessario per un’opera che da sempre ha bisogno di voci importanti per brillare, come il russo Roman Burdenko e il coreano Youngjun Park nel ruolo del titolo, Maria Josè Siri e Olga Maslova per la difficilissima parte di Abigaille.

L’allestimento è stato presentato con successo per la prima volta nel 2022 a Zagabria ed è oggi al suo debutto in Italia, rinsaldando la ricerca del teatro verso nuovi rapporti culturali nel naturale territorio di Trieste, oltre all’ormai tradizionale collaborazione con la Slovenia per il balletto. Il cast solidissimo vede due Abigaille di grande esperienza nel ruolo, Maria José Siri e la russa Olga Maslova, esperienza necessaria per una parte vocale tra le più difficili e sfidanti mentre quell’oceano di voce necessario per dare corpo alla monumentale figura di Nabucco sarà affidato a due baritoni di grande potenza ed efficacia, il russo Roman Burdenko e il coreano Youngjun Park.

Il terzetto principale del cast si completa con il grande basso polacco Rafael Siwek, già apprezzato su palchi internazionali quali La Scala, Bayerische Staatsoper, San Carlo di Napoli tra i tanti, in alternanza come Zaccaria, con il croato Marko Mimica, giovane eccellente conteso da teatri quali Deutsche Staatsoper, Opera de Paris, Liceu e presto al debutto al Real di Madrid.