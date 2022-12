Zoncolan, brutta caduta sullo snowboard: 23enne finisce in ospedale

UDINE - Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 dicembre, per le ferite riportate a seguito di una caduta sulle piste da sci, mentre stava facendo snowboard sullo Zoncolan. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Paluzza e l'elisoccorso. Dopo averlo stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un trauma cranico.

Doppio intervento in montagna quest'oggi. A Sappada un uomo di circa 70 anni, cittadino straniero, è stato colto da un grave malore mentre si trovava all'interno di un locale. Inviata sul posto un'ambulanza, dalla elibase di Pieve di Cadore è decollato anche l'elisoccorso "Falco". Le due equipes sanitarie hanno preso in carico il pensionato, elitrasportato all'ospedale di Belluno in codice giallo. Intervenuti anche i volontari del soccorso alpino per supporto logistico all'elicottero.