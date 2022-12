PIANCAVALLO - Non c’è ancora la certezza assoluta (l’autopsia sarà eseguita il 3 gennaio) ma dalle prime indicazioni emerse dall’ispezione cadaverica che è stata eseguita ieri dall’anatomo patologo Lucio Bomben, a tradire il turista di 44 anni, morto mentre stava facendo snowboard sulla pista Tremol2 di Piancavallo, sarebbe stato il cuore. Molto probabilmente, dunque, un infarto che lo ha poi fatto cadere sulla neve.

L’uomo sarebbe stato identificato, ma non c’è stato ancora il riconoscimento ufficiale da parte di un familiare. I Carabinieri di Aviano hanno comunicato le generalità all’Ambasciata cinese che ora dovrà contattare i familiari.

Si tratterebbe di un rappresentante residente in provincia di Pisa, ma in questi giorni a casa di amici a Noventa di Piave. È stato trovato anche uno ski pass valido alcuni giorni, segno che l’uomo di nazionalità cinese, ma di Hong Kong, era in vacanza e domenica aveva deciso di fare una sciata a Piancavallo dove, però, avrebbe accusato il malore mortale.

Le indagini dei Carabinieri, sono proseguite anche per l’intera giornata di ieri, ma non hanno fatto emergere nuovi particolari: non ci sono testimoni della caduta - avvenuta a centro pista e lontano da qualsiasi ostacolo - e dunque non è stato possibile stabilire cosa sia accaduto in quei momenti. La zona della pista è piuttosto impervia e non è coperta da alcuna telecamera di sorveglianza. Impossibile, quindi, sapere con esattezza cosa sia accaduto. Resta il fatto che se sarà confermata la causa del malore, l’uomo è caduto perché ha perso i sensi e non come si pensava subito dopo l’incidente, che fosse stata la caduta a procuragli i traumi mortali.

Erano parecchi anni che a Piancavallo non si verificava un incidente mortale sulle piste in inverno durante una sciata. L’ultimo era avvenuto sulla pista Nazionale, una quindicina di anni fa, quando uno sciatore, finito fuori pista non era stato trattenuto dalle reti di contenimento ed era finito in una forra. Ci vollero ore per trovare il corpo. In quell’occasione venne aperta una indagine dalla Procura pordenonese. Bisogna andare indietro di almeno altri quattro anni per un nuovo incidente mortale, sempre sulla pista Nazionale. In quell’occasione un uomo perse l’equilibrio sugli sci e finì con la testa contro un sasso. Morì sul colpo.