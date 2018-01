di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DI NOGARO/LATISANA (Udine) - Siil rimorchio del: danni alla piazzola di sosta, chiusa per ore laA4. Il mezzo era partito nelle prime ore di oggi, giovedì 4 gennaio, da Udine, carico di bulloni, intorno alle 3 e 20, diretto a Reggio Emilia. Poi, pochi minuti dopo le 4, ilha avuto un problema meccanico e ha iniziato a prendere fuoco.Il conducente dell', un autista friulano, è riuscito a fermarsi per tempo, accostando nell'area di sosta. Si è messo in salvo, ha staccato il rimorchio dalla motrice ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti tre mezzi dai distaccamenti di Latisana e Cervignano, entrati contromano dal varco di Rivarotta di Teor, e un mezzo dal Comando di Udine.Il fuoco ha distrutto completamente il rimorchio e ilprodotto dalla combustione hata, tanto che è stato necessario chiudere l'autostrada. Siamo all'altezza del comune di Pocenia, in direzione sud, tra San Giorgio di Nogaro e; sul posto è intervenuta la polizia stradale di Palmanova e, intorno alle 6, sono arrivati anche i tecnici di Autovie Venete, per valutare il danno alla carreggiata, in particolare all'area di sosta, compromessa per l'esplosione degli pneumatici e per il rogo.Sono stati recuperati viti e bulloni dalla piazzola e dal pianale dopo la messa in sicurezza del mezzo incendiato da parte delle tre squadre dei pompieri. Alle 8.25 l'autostrada è stata riaperta e sono stati tolti i segnali che indicavano l'uscita obbligatoria all'altezza del casello della A4 a. Durante la chiusura le piste sono rimaste aperte a Porpetto con uscita senza pagamento del pedaggio.I mezzi di soccorso sono poi riusciti ad aprire un varco che ha permesso di far defluire la coda che si era formata con transito sulla sola corsia di sorpasso. Le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine. Il recupero del rimorchio ridotto in cenere saranno eseguite dalla ditta Di Giusto di Palmanova che probabilmente dovrà montare nuovi pneumatici per il traino.