Perdita d'acqua in casa, scoperta serra di "maria", lo studente: «E' per il mal di testa»

UDINE - Una piccola serra artigianale con la coltivazione di 4 piantine di marijuana è stata scoperta grazie a una perdita d'acqua in un appartamento in centro a Udine. Il vicino del giovane, che abita al piano di sotto, ha chiamato i vigili del fuoco per segnalare la perdita dall'appartamento soprastante al cui interno, in quel momento, non c'era nessuno.



Entrati nell'immobile per chiudere l'acqua i Vigili del fuoco hanno notato la piccola serra e chiamato la Polizia. Le Volanti hanno rintracciato l'inquilino. Si tratta di uno studente universitario di 21 anni che si sarebbe giustificato spiegando di coltivare le piante per poter studiare a causa dell'emicrania di cui soffre.



Le piantine e la lampada riscaldante sono state poste sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato per coltivazione di modica quantità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA