TARVISIO (UDINE) - Comitiva di Scout in montagna, un ragazzino scivola sul sentiero e cade per 50 metri: intervento del Soccorso Alpino. L'incidente è avvenuto alle 11.40 di oggi, martedì 3 agosto 2021, in Val Romana, sul sentiero 518 che conduce alla Capanna Cinque Punte. Non si conoscono ancora le condizioni di salute del ragazzo, sul posto anche la guardia di finanza e l'elisoccorso regionale.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++