Cesuna, 22 scout veneziani travolti dal maltempo: salvati e trasferiti nel palazzetto dello sport

ROANA (VI) - Verso le 14.30 è stato chiesto al Soccorso alpino di Asiago di intervenire in supporto di un gruppo scout veneziano, a seguito dell'imperversare del forte maltempo nei boschi sopra Cesuna. Sul campo scout in Val Magnaboschi, dove 22 ragazzi stavano passando la loro vacanza assieme a sei accompagnatori, si era infatti scaricato il temporale, con pioggia, raffiche di vento e il rischio di fulmini. I soccorritori hanno quindi aiutato il gruppo a spostarsi, caricandolo sulle due jeep di Stazione e su altri due fuoristrada della Protezione Civile di Roana e trasferendolo al sicuro per questa notte al palazzetto di Cesuna.