Punta da una vespa mentre passeggia nel bosco: recuperata con l'elicottero, è grave

PALUZZA (UDINE) - Punta da una vesta mentre passeggia in un bosco finisce in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Tra le 12.30 e le.13.15 di oggi, 9 ottobre, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale è stata attivata dalla Sores per una donna della valle punta da una vespa. La donna, del 1958, ha manifestato una reazione allergica e chi era con lei ha chiamato il Nue112.

La donna stava passeggiando in un bosco sul sentiero 408 tra Picigiel di Sopra e Picigiel di Sotto e si trovava ad una decina di minuti di cammino dalla strada. Raggiunta dai soccorritori di terra e dall'eliambulanza, è stata stabilizzata e trasportata in una radura per essere verricellata e portata a Tolmezzo.

Le sue condizioni non sono gravi.