Jochen Goetz morto per una puntura di vespa, il direttore finanziario di Daimler Truck aveva 52 anni

Jochen Goetz è morto a causa di una puntura di vespa. Il direttore finanziario del produttore tedesco di veicoli commerciali Daimler Truck è deceduto improvvisamente sabato scorso e, secondo quanto riportano Welt e Bild, la causa sarebbe stata proprio la puntura dell'insetto e una conseguente reazione allergica.

Una «perdita enorme»

L'amministratore delegato Martin Daum ha affermato che la morte di Goetz è una «perdita enorme» per Daimler Truck, che è stata scorporata come società quotata indipendentemente da quello che ora è il gruppo Mercedes-Benz nel 2021. «Conosco Jochen Goetz da più di 20 anni e ho sempre lavorato con lui in varie funzioni in modo eccellente. Jochen Goetz era Daimler Truck con il cuore e l'anima», ha detto Daum. «Il suo lavoro rimarrà e non sarà dimenticato. Il nostro pensiero ora va soprattutto alla sua famiglia e ai suoi parenti». Goetz lascia sua moglie e due figli.