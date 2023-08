Udine. Punto da una vespa sulla lingua, rischia di soffocare: 50enne in ospedale

UDINE - Punto sulla lingua da una vespa, rischia di morire soffocato per il gonfiore. È accaduto questa mattina, 31 agosto, a un uomo di 50 anni di Udine. L'uomo si trovava nella propria abitazione. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza, che ha trasportato il paziente d'urgenza in ospedale: non è in pericolo di vita.

Un secondo caso si è verificato nel pomeriggio a Gorizia, nel giardino di un'abitazione.