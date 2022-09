Punto da una vespa, cuoco 39enne muore dopo tre settimane dallo choc anafilattico

BOLZANO - Quasi tre settimane dopo essere stato punto da una vespa, un altoatesino di 39 anni è morto all'ospedale di Bolzano a causa di una reazione allergica. Il fatto - scrive il quotidiano Dolomiten - è avvenuto lo scorso 31 agosto mentre il cuoco Armin Hochrainer stava lavorando nella cucina di un albergo a 4 stelle in Val Ridanna. A causa dello choc anafilattico ha perso i sensi, crollando per terra. I colleghi di lavoro hanno prestato i primi soccorsi. Il 39enne è stato trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano dove però non si è mai ripreso. È deceduto l'altra notte.