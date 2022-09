Infarto, escursionista muore davanti alla famiglia

ENEGO - Tragedia questa mattina, 16 settembre 2022, nei pressi di Malga Marcesina, a Enego. Una donna, un’escursionista di 77 anni di Bassano, in gita con i famigliari, è morta per un malore che si trovava sul posto con la famiglia, è stata colta da un malore fatale mentre passeggiava. Sul luogo è sopraggiunto un elicottero del Suem, ma il personale non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna.