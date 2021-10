Nonno dimentica che il nipote è allergico alle noci e le mette nella torta: 12enne muore per choc anafilattico

Il nonno dimentica che il nipotino è allergico alle noci e per errore le mette nella glassa di un dolce. Cason Hallwood, di Winsford, Cheshire, è morto a soli 12 anni a causa di una grave reazione allergica causata da una svista del nonno che lo aveva invitato a pranzo insieme al resto della famiglia il giorno della vigilia di Natale.

Il 12enne si è sentito male mentre era al parco con gli amici. Subito dopo il pranzo, infatti, è uscito per vedersi con altri ragazzi quando è stato colpito da un forte attacco di asma. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma lo choc anafilattico è stato così grave che poche ore dopo il giovane è morto in ospedale. La mamma di Cason era subito corsa al parco per somministrare il suo EpiPen ma forse era passato troppo tempo.

Sul caso era stata aperta un'indagine che si è conclusa proprio in questi giorni. La conferma è quella di una svista del nonno che dimenticandosi della sua allergia aveva messo delle noci nella glassa di una torta. La mamma ha parlato con il nonno subito dopo l'attacco d'asma che ha ammesso di aver dimenticato della sua allergia: «Ricordo che Cason ha leccato il suo piatto pulito e ha detto al nonno che era adorabile», ha ammesso la donna alla stampa locale.