Pronti 25 ml di euro per rilanciare le terme marine dell'Isola del Sole

GRADO (Gorizia) - Rilanciarecome localitàmarina, integrando le strutture esistenti con nuovi servizi per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Alla base un progetto innovativo che comprende il recupero dell'attuale stabilimento termale e la realizzazione di un nuovo edificio dedicato all'acqua, intesa comee divertimento. Il tutto con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, limitando l'uso di nuovo suolo, recuperando un pregevole immobile e realizzando l'ampliamento e le piscine esterne in continuità e sinergia con ilIl cronoprogramma prevede 8 mesi per la progettazione esecutiva e le approvazioni, 5 mesi per la gara d'appalto e 30 mesi per la realizzazione dell'opera e i collaudi; consegna e avviamento della struttura a settembre 2021. Il costo totale dei lavori, di cui è committente Promoturismo Fvg, ammonta a 25.350.000 di euro, finanziati dalla Regione.Si prevedono 5.060 mq di superfice coperta, 9.080 mq di superfice scoperta, 9.177 mq di aree funzionali, 2.428 mq di terrazze e 6.422 mq di locali tecnici. La filosofia di partenza dei progettisti è stata quella di minimizzare l'impatto prodotto dall'inserimento di un nuovo volume architettonico, non superando l'altezza dell'edificio termale esistente riprendendone le linee e utilizzando il secondo piano per far compenetrare le due palazzine, non facendole apparire come due corpi distinti.Il nuovo edificio, con pareti vetrate, sarà direzionato verso il parco acquatico, con grandi terrazze a diversi livelli. L'obiettivo è quello di massimizzare l'apporto di luce naturale e l'esposizione di piscine, soppalchi, terrazze e Spa di fronte al mare. Si realizza quindi una linea di continuità con la spiaggia, ingentilita dalle aree verdi che lambiscono le piscine esterne.Per quel che riguarda l'area curativa, all'utilizzo dell'acqua marina per il benessere si aggiungerà l'acqua termale per i bagni e le terapie con itermali; la parte legata alla salute sarà completata dal repartoe dallain uno nuovo spazio razionalizzato rispetto all'attuale, conferendone un aspetto meno sanitario. Le piscine interne di 876 mq, e quelle esterne di 464 mq, saranno alimentate con acqua dolce e marina e differenziate per temperatura tra vasche per bambini, per il divertimento, il nuoto e il relax.