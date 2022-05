Violenta lite tra conviventi, lei lo accoltella alla pancia e poi chiama i soccorsi. Denunciata

UDINE - Una lite violenta tra conviventi finita con una coltellata. E' successo la notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio in un palazzo di piazzale Cella a Udine. La coppia - due quarantenni originari di Santo Domingo - nel corso di un alterco si sono azzuffati. Improvvisamente la donna ha afferrato un coltello e ha ferito il compagno. E' state lei stessa a chiamare il 112 chiedendo l'invio di un'ambulanza.

In piazzale Cella sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e, per un sopralluogo tecnico, i colleghi del Nucleo Investigativo. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono buone. Due le ferite da taglio: una superficiale, l'altra profonda una paio di centimetri. Quest'ultima l'ha attinto alla pancia senza ledere organi vitali. Il 40enne è già stato sentito dai carabinieri e ha fornito la sua versione. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni aggravate.