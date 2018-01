Colpo da 50mila euro: ladri rubano durante la fiaccolata per Regeni

di Paola Treppo

FIUMICELLO (Udine) - Colpo dain una casa di San Valentino dinel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 gennaio. Isono penetrati in una abitazione approfittando dell'assenza del proprietario che, come tutti gli abitanti di questo paese della Bassa Friulana, aveva preso parte allasilenziosa organizzata per ricordare, il ricercatore friulano assassinato in Egitto due anni fa.​I malviventi hanno forzato la porta di ingresso e quindi hanno rovistato nelle stanze: nascosti in un, hanno trovato esoldi in contanti per 50mila euro. Anche una altra casa di San Valentino è stata presa di mira: qui i ladri hanno trovato la porta di ingresso che era stata lasciata inavvertitamente aperta o comunque non chiusa a chiave: hanno messo a soqquadro le stanze e hanno asportato 300 euro ine bigiotteria di scarso valore. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Aiello del Friuli e della Compagnia di Palmanova cui i due furti sono stati segnalati intorno alle 20 di ieri sera, proprio al termine della fiaccolata.