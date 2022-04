Incidente a Talmassons, motociclista 30enne finisce fuori strada

Schianto verso le 20.30 di domenica 3 aprile a Talmassons, lungo la strada Napoleonica. A quanto si è potuto apprendere un giovane di 30 anni, di Morsano di Strada, che stava provenendo da Codroipo avrebbe perso il controllo della sua moto Bmw finendo fuori strada sulla regionale nel territorio comunale di Talmassons. Avrebbe impattato contro il guard rail. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio con la strada che porta a Lestizza. Nello schianto il giovane, classe 1992, avrebbe riportato diverse lesioni.Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. La centrale della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) di Palmanova ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza. Il giovane, che a quanto si è potuto apprendere era cosciente al momento del soccorso, è stato trasportato a sirene spiegate in ospedale a Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Codroipo e gli uomini dell'Arma di Latisana. Al vaglio le possibili cause dell'incidente.