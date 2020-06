Tampona un camion della manutenzione autostradale, automobilista in ospedale

I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti alle ore 14.20 di oggi, lunedì 22 giugno, a seguito di un incidente stradale verificatosi sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio in direzione nord, poco dopo un chilometro dallo svincolo per il casello di Gemona.

Una Fiat Punto condotta da una donna ha violentemente tamponato un automezzo addetto alla manutenzione stradale. Sul posto il personale del soccorso sanitario del 118 e dei vigili del fuoco: la donna e' stata liberata dall'abitacolo e trasportata all'ospedale e durante le operazioni di soccorso il traffico in direzione nord e' stato interrotto.