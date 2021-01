PRADAMANO Malviventi in azione la scorsa notte presso la stazione di servizio della Q8 nell'area del centro commerciale Bennet di Pradamano. Prima delle 5.30 la banda, già protagonista nell'ultimo trimestre del 2020 di una decina di colpi, tentati o riusciti, ha rubato una pala meccanica da una ditta nelle vicinanze del distributore e con essa ha abbattuto due colonnine per il self-service, contando di estrarre le cassette dove viene depositato il denaro.



A MANI VUOTE

Ma i banditi non sono riusciti a sottrarre nessuna somma, come ha confermato il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Palmanova, perché quell'area è dedicata ai pagamenti con carte di credito e debito. Poco dopo sono scappati con un altro mezzo, abbandonando la ruspa utilizzata per l'azione. A dare l'allarmeè stato un utente della strada fermatosi alla stazione per fare rifornimento, il quale si è trovato davanti agli occhi la devastazione causata dalla banda. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza dell'area. I militari dell'Arma stanno verificando se le telecamere presenti nella zona hanno acquisito immagini preziose per la ricostruzione dell'accaduto. Rilievi anche sulla pala meccanica: non si esclude la possibilità di individuare qualche impronta digitale utile.



UDINE

Un uomo di 37 anni di Udine è stato invece arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, disposta a seguito di segnalazioni da parte di alcuni vicini di casa, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5 chilogrammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e 1,5 grammi di metanfetamine. L'operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo friulano che ha sequestrato anche un'ingente somma di denaro, provento dell'attività illecita dell'uomo. Sono stati rinvenuti pure strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Il personale della Mobile ha effettuato un servizio per verificare una segnalazione giunta nei giorni precedenti da parte di alcuni condomini che segnalavano un sospetto andirivieni di giovani che si recavano nell'appartamento dell'arrestato.

Gli agenti hanno verificato che effettivamente diversi personaggi, gravitanti nel mondo della tossicodipendenza, si recavano nella palazzina alla ricerca del giovane, che in quel momento era però assente.



SAPPADA

Proseguono infine a pieno ritmo da parte dei vigili del fuoco di Udine, supportati da squadre provenienti dagli altri tre comandi della regione Friuli Venezia Giulia e da un contingente di uomini e mezzi dall'Emilia Romagna e Lombardia, le operazioni di messa in sicurezza dei tetti e la rimozione della neve da strade e piazzali nelle principali località carniche.



Il termine dei lavori, inizialmente previsto per la giornata di venerdì 8 gennaio, è stato prorogato di qualche giorno per consentire di effettuare altri importanti interventi.

In particolare si sono avviate le complesse operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Margherita, la principale di Sappada, che ha visto impiegati diversi operatori Saf (Speleo Alpino Fluviali) regionali. I lavori, che consistono nel tagliare blocchi di neve depositata sul tetto e farla cadere, sono continuati per tutta la giornata di ieri.

