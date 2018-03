Donna ingegnere in volo col parapendio, precipita: salvata da un pioppo

di Paola Treppo

TORVISCOSA e CERVIGNANO (Udine) - Unadi 56 anni didel Friuli ècon il suoa motore Malisana diin località Baiana ed è rimasta gravementea causa delle ferite riportate nell'impatto su un albero diL'è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 marzo, intorno alle 16, e la sportiva, nata a Trieste,, che si era librata in volo poco prima di precipitare, sempre da Torviscosa, è stata soccorsa dalla equipe medica dell'elicottero che è atterrato vicino alla eli-superficie delA dare l'allarme sono stati i membri del club nautico che hanno avvistato il parapendio in caduta. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. La donna è grave ma non sarebbe in pericolo di vita, è stata accolta al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Sul posto i carabinieri della stazione di Torviscosa comandati dal maresciallo Massimo Varvaglione.