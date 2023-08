Strade sicure per l'esodo: controlli della Polizia stradale, numerose sanzioni per mezzi pesanti e auto

UDINE - Intensificati i controlli alla circolazione stradale, anche in concomitanza dell'esodo estivo.

Tali operazioni si sono concentrate nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 luglio con maggior attenzione ai mezzi pesanti. Il controllo, eseguito dalla Polizia stradale, ha riguardato l’aspetto documentale delle autorizzazioni e delle prescrizioni in essa contenute, la verifica dei pesi e delle misure e le condizioni psicofisiche dei conducenti.

Le norme violate

Durante lo scorso fine settimana alla barriera di Ugovizza sono stati intercettati e sottoposti a controllo quattro veicoli eccezionali, tre dei quali sanzionati per aver violato gli obblighi dell’autorizzazione. In particolare due non avevano preventivamente comunicato al centro Radio della Società Autostradale il loro ingresso in autostrada, e uno durante il percorso da Tarvisio verso Carnia aveva superato i limiti di velocità imposti nel titolo autorizzativo. Sei in totale le violazioni specifiche contestate. Nella giornata di sabato 29 luglio un altro mezzo pesante che stava effettuando un “trasporto eccezionale” è stato intercettato dalle pattuglie in servizio lungo l’autostrada A23 e sanzionato con il fermo amministrativo del complesso veicolare e il ritiro della patente di guida del conducente perché stava circolando in palese violazione della specifica ordinanza del predetto Ente Concessionario Autostradale che ne vietava il transito nella giornata considerata da bollino rosso.

Velocità, punti e ritiro patente

La Polizia Stradale di Udine ha controllato complessivamente 85 veicoli contestando 82 violazioni riguardanti 38 veicoli ed i loro conducenti. Di queste, 26 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei minori, 3 per l’uso del cellulare alla guida e 8 relative alla sistemazione del carico e delle cose trasportate sul veicolo o sul rimorchio. È stato inoltre intercettato un utente che circolava con una vettura mancante di copertura assicurativa. Durante il controllo dei mezzi che trasportano merci e passeggeri, sono emerse e contestate 3 violazioni riguardanti le condizioni dei veicoli e, attraverso l’esame del cronotachigrafo digitale, 4 violazioni della velocità prescritta e il superamento dei tempi di guida di 4 conducenti. Sono state ritirate complessivamente 2 patenti e detratti 125 punti patente.