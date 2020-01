Autovelox. Automobilisti scatenati in A4: 400 casi di eccessi di velocità in appena 2 ore

UDINE - Automobilisti scatenati in A4: 400 casi di eccessi di velocità in appena 2 ore. I controlli sono scattati il 5 gennaio scorso, da parte della Polizia Stradale di Udine lungo l'autostrada A4. I 397 fotogrammi impressi dai dispositivi autovelox collocati in corrispondenza delle tratte interessate dai lavori per la realizzazione della terza corsia verranno ora elaborati per la relazione dei relativi verbali di infrazione. Nel periodo di riferimento, informa una nota, le pattuglie della Polizia stradale hanno controllato 1.467 veicoli, elevato 567 infrazioni con 1279 punti decurtati.



Sono state ritirate 6 patenti di guida e 5 carte di circolazione, effettuati 3 sequestri di veicoli e 2 fermi amministrativi. Durante il periodo sono state anche contestate 183 violazioni per eccesso di velocità e 25 per velocità pericolosa, oltre a 17 violazioni per l'uso del telefonino alla guida e 38 per mancato uso delle cinture di sicurezza.



L'importanza del loro utilizzo è stata rimarcata dalla Polizia stradale che ricorda che è proprio grazie all'impiego delle cinture che si sono evitate peggiori conseguenze in un incidente verificatosi il 2 gennaio a Moimacco (Udine) quando un'auto è stata tamponata ed è finita in un fosso, rovesciata ruote all'aria. Da uno dei due veicoli coinvolti sono usciti una donna incinta con i due figli minorenni che hanno riportato solo lievi ferite. © RIPRODUZIONE RISERVATA