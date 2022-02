Incendio in casa: mamma e due figli salvi, ma la donna viene ricoverata per ustioni e intossicazione da fumo

CODROIPO (UDINE) - Poco dopo della mezzanotte del 21 febbraio 2022 la sala operativa dei comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una chiamata che segnalava l'incendio di una casetta a Codroipo. Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento di Codroipo supportata da un'ulteriore squadra e dell'autobotte della sede centrale di Udine. I pompieri, giunti sul posto, hanno trovato una casetta singola di due piani fuori terra dalla quale usciva del fumo. Gli abitanti, una signora e i suoi due figli, erano già all'esterno dell'abitazione la signora che si era procurata alcune ustioni e aveva respirato del fumo è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stata trasportata all'ospedale. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere il fuoco che era limitato ad una poltrona e un tavolino nel locale adibito a soggiorno. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza e all'aereazione dei locali interessati dal principio d'incendio. Le cause dell'evento sono ancora in fase di accertamento non si segnalano danni strutturali.