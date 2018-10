Cede il manto stradale e 2 incidenti A4 chiusa: caos, code fino a 12 km

di Marco Corazza

Due incidenti accaduti in A4, fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, verso le 15 di oggi stanno congestionando la viabilità sulla rete autostradale. Alle 16 - informa Autovie Venete - si registrano 12 chilometri di coda fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Il primo sinistro - un tamponamento fra un pullman e un autoarticolato senza feriti - ha richiesto l'intervento dei soccorsi meccanici. Ancora incerta invece - spiega Autovie - la dinamica del secondo incidente.



Sul posto è presente il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Ci sono code anche in direzione Venezia, fra Villesse e Latisana e in entrata alla barriera di Trieste Lisert.

Stamani per unera statachiusa la corsia di marcia tra.Inevitabili le conseguenze per chi si dirigeva verso Venezia e che pertanto si è incolonnato lungo la corsia di sorpasso.