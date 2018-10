Pullman contro un Tir: chiusa la A4

di Marco Corazza

Il pullman si schianta contro un Tir, subito dopo un altro incidente:i accaduti in A4, fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste verso le 15,00 di oggi, mercoledì 3 ottobre stanno congestionando la viabilità. Sono arrivati a 12 (alle ore 16) i chilometri di coda fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Il primo sinistro – unfortunatamente senza feriti – ha richiesto l’intervento dei soccorsi meccanici, mentre riguardo al secondo la dinamica è tuttora incerta. Sul posto è presente il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Si registrano code anche in direzione Venezia, fra Villesse e Latisana e in entrata alla barriera di Trieste Lisert.