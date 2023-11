Carlino. Cede la copertura di un edificio e un anziano cade da circa 5 metri: ferito in ospedale

CARLINO (UDINE) - Un anziano, di oltre 80 anni, è rimasto ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa 4-5 metri a causa di un cedimento della copertura di un edificio. È successo questo pomeriggio, di venerdì 3 novembre. Le cause sono al vaglio della forza pubblica.

Sono giunti sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo stabile.

Attivati i carabinieri della Compagnia di Latisana e informati i vigili del fuoco.