Si ustiona in cucina con l'olio bollente: 50enne all'ospedale

TRIESTE - Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso dal personale sanitario per le ferite da ustione che ha riportato a seguito di incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, negli spazi di un alloggio di un condominio che sorge nella zona della stazione dei treni di Trieste. A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, è stato un passante che ha notato del fumo uscire da una finestra e delle persone gridare. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Trieste e hanno attivato i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso il carico dall'equipaggio sanitario dell'ambulanza e trasporto, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara (Trieste) per la cura di lesioni da ustione (da contatto con olio bollente) alle mani e alle gambe, stabile. Non ha mai perso i sensi.