Cade in pista, profondo taglio alla gamba: rischio di emorragia fatale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVASCLETTO e OVARO (Udine) - Cade mentresulla pista delloe si ferisceuna donna didi. L'incidente è accaduto questa mattina, martedì 30 gennaio, intorno alle 11.30, sulla pista 1 del comprensorio turistico invernale di, in Carnia. La 57enne è caduta autonomamente e non per uno scontro con un altro sciatore. Si è procurata une per lei c'era il concreto rischio di una pericolosissimaPer questo la centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero Fvg decollato dalla eli superficie Hems di Campoformido. Dal velivolo, decollato in assetto Sar, con un tecnico del soccorso alpino a bordo, è stato calato sulla pista un medico, con in verricello, in. La donna è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso.La lesione che ha riportato alla gamba non pare abbia leso l'femorale; la 57enne, in ogni caso, è. A soccorrerla in prima battuta sono stati gli agenti della polizia di Stato in servizio sulle piste, coodinati dal Commissariato di Tolmezzo. E sempre i poliziotti hanno soccorso anche un 69enne diche, sulla pista Canalone, sempre sul monte Zoncolan, è caduto da solo, intormo alle 12.15, mentre sciava e si è; l'uomo è stato portato in ambulanza all'di Tolmezzo; non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono preoccupanti. L'uomo è stato trasportato fino all'autolettiga con la barelladalla polizia.