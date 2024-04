Nuovo polmone verde in città: 1000 piante per il bosco urbano di Pradamano

UDINE - Nella pianura friulana pianta le radici un nuovo bosco urbano con mille alberi.

Un nuovo polmone verde nel comune di Pradamano, con la messa a dimora di 1000 nuove piante su un'area estesa 5mila metri quadri, per contribuire all'assorbimento delle emissioni di Co2 e arricchire la biodiversità locale, generando un rinnovamento ecologico dell'ecosistema locale del Friuli.

Il progetto green

Il progetto "Le città che respirano" è realizzato da Nespresso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2, per intervenire in aree che necessitano di tutela e supporto nella creazione di nuovo verde, ripristino naturale e sostegno alla biodiversità. All'iniziativa, lanciata nel 2020 da Nespresso nell'ambito di "Mosaico Verde", la campagna nazionale sviluppata a fianco di Legambiente per la forestazione di aree verdi, si aggiunge oggi il Fvg e in particolare il territorio di Pradamano. «Ringraziamo tutti i partner per aver aderito al nostro progetto di riforestazione urbana con questo intervento - ha affermato l'assessora all'Ambiente di Pradamano, Silvia Miani - che rappresenta un atto di impegno per il nostro ecosistema e si armonizza con gli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale».

«Un lavoro sinergico per restitutire pregio ai territori»

«Speriamo che questo progetto possa dare un supporto importante alla zona e alla regione, sia dal punto di vista naturalistico sia per la cittadinanza che potrà usufruirne», ha dichiarato Silvia Totaro, Sustainability & She manager di Nespresso Italia. «Speriamo che altre iniziative analoghe possano realizzarsi nel prossimo futuro, perché la pianura friulana ha bisogno di alberi, di verde e di ambienti ove la natura possa ricostituirsi almeno in parte, dando il suo contributo di vivibilità e bellezza», ha dichiarato Emilio Gottardo di Legambiente Fvg. «Questo intervento, che rientra nel progetto europeo Life Terra - ha concluso Elena Piazza, responsabile progetti di forestazione di AzzeroCO2 - è un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori».