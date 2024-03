ROVIGO - I lavori che fanno parte del Programma innovativo per la qualità dell’abitare, il cosiddetto “Pinqua”, sono ai nastri di partenza. In questi giorni, il Comune di Rovigo sta siglando i contratti di servizio con le ditte incaricate di eseguire interventi per circa 16 milioni di euro nell’area di via Oroboni che per anni è stata una landa deserta e abbandonata a se stessa. E alla fine di tutto, tra circa un paio di anni, la zona risulterà completamente rimessa a nuovo e dotata di abitazioni attualmente inesistenti, un teatro ed una palazzina residenziale ristrutturati, due aree verdi accessibili a tutti i cittadini, marciapiedi, pista ciclabile e strade, compresa la stessa via Oroboni, riqualificati. Sì, perché il progetto complessivo da circa 16 milioni di euro ha una scadenza ben precisa ed è quella del 31 marzo 2026.

TERMINE PER GLI INTERVENTI

D’altra parte si tratta di un’opera confluita nel Pnrr e dunque ha un termine entro il quale non solo gli interventi dovranno essere conclusi ma dovranno anche essere collaudati e, soprattutto, rendicontati. Ad ogni modo, la corsa ai lavori che è anche una corsa contro il tempo, considerando la pluralità di opere in programma, sta per iniziare: l’iter del maxiprogetto sia dal punto di vista politico, con le varie approvazioni in giunta e in consiglio, compresa la progettazione definitivo-esecutiva con valore di variante urbanistica, è terminato come pure è terminato il percorso di individuazione delle ditte a cui affidare i lavori, visto che per quest’ultimo passaggio l’amministrazione si è affidata ad Invitalia, società al 100% del ministero dell’Economia e delle finanze, che ha espletato la procedura.

Firmati i contratti di servizio con le imprese in questione, cosa che sta avvenendo proprio in questi giorni, i cantieri potranno partire. Dal settore Opere pubbliche di Palazzo Nodari, gli addetti ai lavori fanno sapere che le prime opere ad essere realizzate sono quelle di urbanizzazione, ovvero strade, marciapiedi e ciclabile. Anche se sul tracciato di quest’ultima resta da chiarire quale opzione realizzare. Ossia: mantenere due ciclabili monodirezionali, proprio come i tracciati attualmente presenti lungo via Oroboni o se ricavare alcuni posti auto lungo il lato della carreggiata e realizzare un tracciato ciclabile comprensivo di entrambe le direzioni. Le due opzioni sono al vaglio degli uffici.

Oltre alle opere di urbanizzazione per circa 1,9 milioni di euro, saranno eseguiti gli interventi di riqualificazione dell’esistente: l’efficientamento energetico del Teatro Studio per oltre 800mila euro, e degli alloggi di proprietà del Comune per circa 545mila euro. Anche la sistemazione delle aree che saranno destinate a verde pubblico arriverà a stretto giro: la preparazione del terreno e la sistemazione in vista delle piantumazioni, le quali invece, avverranno nella stagione adatta, tra l’autunno e l’inverno, quando le piante sono in riposo vegetativo, saranno compiute sia nella zona che ospiterà il bosco urbano, intervento da circa 950mila euro, che quella destinata a diventare il “parco delle sensazioni”, per il quale sono stati stanziati 450mila euro.

ULTIMI INTERVENTI

Gli ultimi interventi in programma riguarderanno, invece, la realizzazione della Cittadella delle arti e della musica che sorgerà al posto dell’ex Gabar dopo una parziale demolizione e successiva ricostruzione. Un’opera ingente alla quale sono stati destinati 3,9 milioni del maxifinanziamento Pnrr. Mentre l’intervento economicamente più consistente, ossia la realizzazione degli alloggi destinati al social housing con al centro una piazzetta tutta nuova che saranno realizzati nell’area ex Piruea è finanziato con 6,5 milioni.