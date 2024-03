Vittorio Veneto. Permasteelisa, contratto da 40 milioni di euro per realizzare le facciate del nuovo complesso residenziale di Londra

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Permasteelisa, contratto da 40 milioni di euro per il progetto St John's Wood Squadre a Londra. Il gruppo realizzerà su misura le facciate di un nuovo complesso residenziale nel cuore della capitale britannica.

Nuova vita all'ex caserma, il progetto

Il nuovo complesso di St John's Wood Square prevede la riqualificazione dell'ex caserma di St John's Wood, che copre una superficie di oltre 2 ettari, precedentemente occupata dalla King's Troop, Royal Horse Artillery. Il complesso residenziale comprenderà nove edifici, di altezza variabile da tre a sei piani, per un totale di 179 unità abitative. Permasteelisa progetterà, ingegnerizzerà, produrrà e installerà oltre 15.000 metri quadrati di rivestimenti architettonici su misura destinati a tutti gli edifici. Per i prospetti principali, costituiti in gran parte da elementi prefabbricati, l'azienda fornirà elementi apribili a triplo vetro e porte scorrevoli, balaustre e componenti metalliche per i balconi. Inoltre, saranno forniti elementi speciali per le vetrate perimetrali, i tetti mansardati e le strutture esterne a "veletta" che si appoggiano alle pareti verticali in corrispondenza degli attici, nonché per le componenti vetrate di grandi dimensioni che occuperanno il piano terra sul fronte strada. La fase di progettazione è già iniziata nella sede di Vittorio Veneto, dove gli elementi su misura della facciata saranno anche assemblati presso lo stabilimento produttivo altamente specializzato e tecnologicamente avanzato. I lavori in cantiere inizieranno alla fine del 2024, mentre il completamento dei lavori di facciata è previsto per l'estate del 2026.

Il Ceo: «Siamo orgogliosi, è un progetto esclusivo»

Liam Cummins, ceo di Permasteelisa Group, ha commentato: «Siamo orgogliosi di essere stati scelti per un progetto così esclusivo come St. John's Wood Square che, per dimensioni, complessità logistica e tempistiche impegnative, è il progetto ideale per dimostrare ancora una volta la nostra capacità di soddisfare le aspettative dei nostri clienti». Nicola Calzolari, Direttore Generale Esecutivo di Permasteelisa per l'Italia, ha aggiunto: «Questo nuovo contratto conferma ancora una volta l'importanza strategica del mercato londinese per Permasteelisa. Per St. John's Wood Square, il nostro team in Italia è responsabile della progettazione e della produzione degli elementi su misura della facciata, mentre i nostri colleghi nel Regno Unito garantiranno la gestione efficiente di tutte le attività in cantiere.

Stiamo già lavorando con soddisfazione alla fase di progettazione e contiamo di iniziare l'installazione a Londra entro la fine dell'anno e di completare l’installazione entro l'estate del 2026».