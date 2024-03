ROVIGO - Ultime settimane di attesa per la demolizione del pattinodromo Ponzetti di via Malipiero, struttura sportiva della Commenda chiusa dallo scorso 31 agosto in attesa del radicale intervento di riqualificazione programmato grazie a un consistente finanziamento Pnrr da 2,1 milioni di euro. La riqualificazione, però, dovrà essere preceduta dalla rimozione dell'esistente, con una prima fase dei lavori consistente nello smantellamento dell'impianto, e una seconda fase di demolizione vera e propria. Anche questo tipo di intervento fa parte della progettazione legata al Pnrr ma deve essere eseguita dal Comune con un procedimento a parte rispetto alla ricostruzione. Ed è proprio questa prima fase, comunque fondamentale, ad aver subito un notevole ritardo rispetto a quando il pattinodromo è stato chiuso, lasciando le società delle discipline rotellistiche prive di una struttura in cui allenarsi, con i conseguenti disagi.

RITARDI E DISAGI

A ogni modo, la frenata di tipo economico-contabile, legata allo spostamento di fondi destinati alla demolizione da un capitolo all'altro del bilancio comunale e da una annualità del bilancio, il 2023, a quella successiva del 2024, è stata superata: gli uffici comunali hanno trovato la quadra e l'operazione, attualmente, è al vaglio dei revisori dei conti di Palazzo Nodari. Sono loro a dover dare l'ultimo via libera affinché l'iter possa fare un decisivo passo in avanti. Sì, perché con l'ok dei revisori, l'amministrazione potrà procedere con l'affidamento dei lavori e da quel momento in poi si metteranno in moto le ruspe. I tempi di tutto questo, secondo le stime degli uffici del settore Lavori pubblici, sono almeno un paio di settimane o, al massimo, entro la prima metà di aprile.

Aprile che, tra l'altro, sarà un mese particolarmente "caldo" sul fronte dei cantieri che fioriranno in città: dall'ex ospedale Maddalena, alle varie opere Pnrr come l'opera di realizzazione di un asilo nido integrato adiacente la scuola dell'infanzia Marchi, dalle piste ciclabili al risanamento strutturale di strade e ponti a completamento degli interventi già iniziati in via Calatafimi e al ponte Fonderia.



CANTIERI AL VIA

E nell'avvio dei vari cantieri, ci sarà anche quello del pattinodromo Ponzetti atteso ormai da oltre sette mesi. Con buona pace di Olimpica Skaters, Pattinaggio Artistico e Skating Club, alle quali era stata promessa una nuova "casa" per gli allenamenti, in via temporanea, durante la stagione fredda, ossia la pressostruttura sul retro del liceo scientifico Paleocapa. Ma anche per quest'ultima i tempi sono stati lunghi e l'inverno è passato senza che nulla si sia mosso. E anche per questa, comunque, il mese di aprile dovrebbe il mese di svolta per l'avvio dei lavori, in modo tale che entro settembre 2024, la struttura sia pronta per essere utilizzata dalle società sportive ma anche per le attività di educazione fisica delle classi delle superiori.