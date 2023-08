ROVIGO - I lavori di riqualificazione del pattinodromo Ponzetti, impianto comunale situato in via Malipiero, in Commenda, sono ai nastri di partenza. All’avvio del cantiere, fissato per il 31 agosto, la struttura chiuderà i battenti per oltre due anni. Secondo il cronoprogramma, la fine dell’imponente intervento di riqualificazione da 2,1 milioni finanziato con fondi Pnrr, è prevista per il 31 dicembre 2025, mentre il rilascio dell’agibilità, passaggio necessario per poter rendere nuovamente operativa la struttura, dovrebbe arrivare entro il 31 marzo 2026. Il tempo, insomma, stringe: i lavori sono imminenti e la nuova stagione sportiva è alle porte.

Per l’amministrazione comunale è così necessario trovare una nuova collocazione alle tre società sportive, ovvero Olimpica Skaters, Pattinaggio artistico e Skating club, che fino a poche settimane fa hanno utilizzato il pattinodromo per le proprie attività. La ricerca di un nuovo spazio è iniziata da tempo ed è stata un percorso segnato da numerosi ostacoli, ma la soluzione dovrebbe essere ormai dietro l’angolo: in arrivo, entro novembre, c’è una nuova pressostruttura che verrà installata sempre in Commenda est, ma nella zona di via De Gasperi attigua al polo scolastico, in uno spazio di proprietà della Provincia situato alle spalle del liceo scientifico Paleocapa. Per far sì che l’opera vada in porto, dunque, è necessario un accordo tra le due amministrazioni, quella dei Palazzi Nodari e Celio, per l’utilizzo dell’area in questione.

A tal proposito, lunedì prossimo è previsto un incontro tra i due enti con l’obiettivo di definire l’accordo sotto il profilo formale. La strada, comunque, dovrebbe essere tutta in discesa: criticità e problemi, dicono i beninformati, non ce ne sono e quindi l’area dovrebbe in tempi brevi entrare nella disponibilità del Comune per realizzarvi il nuovo impianto.



LA SOLUZIONE PROVVISORIA

Impianto arrivato, come detto, dopo mesi di ricerche, riunioni, incontri e sopralluoghi in un gran numero di strutture della città da parte dell’assessore allo Sport Mattia Milan. È stato lui stesso ad anticipare che la pressostruttura, che ha tempi di posa e di costruzione piuttosto agevoli, sarà dotata di un’area dedicabile alle attività sportive delle dimensioni di 20 metri per 40 che ricalca la dimensione attualmente usufruibile all’interno del pattinodromo Ponzetti. Prima di arrivare al progetto della pressostruttura, l’ipotesi cui ha lavorato Milan era stata quella di realizzare un polo sportivo negli spazi del Censer di viale Porta Adige. Ma la Fondazione Cariparo, che pure inizialmente aveva avviato un dialogo con il Comune, ha detto no: al Censer sarà realizzato un hub dell’innovazione e lo sport ha dovuto trovare un’altra sistemazione.

Quanto al pattinodromo Ponzetti, impianto risalente agli anni 80-90 e profondamente segnato dal passare del tempo, i lavori riguarderanno la realizzazione di una nuova tensostruttura sulla piastra polivalente con ristrutturazione completa dell’immobile, il rifacimento della pista di pattinaggio e dell’impianto di riscaldamento a gas. L’area coperta misurerà 35x59 metri e prevede spazi per tribuna, spostamenti e altre strutture. L’area pattinabile sarà ricoperta di resina, come il pattinodromo delle Rose, oppure, ma solo nella fase iniziale, in cemento al quarzo in modo da garantire la misura di 25x50 metri che ne farebbe un vero impianto di eccellenza. Tra gli interventi è previsto il totale rifacimento della copertura con telo in membrana doppia, sostenuta da arcate in legno, e la realizzazione di tribune per gli spettatori di dimensioni tali da contenere un numero che va da 100 a circa 200.