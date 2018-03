Bambina di 7 anni cade sulla pista dello Zoncolan: condizioni gravi

di Paola Treppo

RAVASCLETTO e TOLMEZZO (Udine) - Unadi 7 anni disulla pista da sci Canalone nel polo dello sport invernale dello, in Carnia.​La bimba è stata subito soccorsa dagli agenti della polizia di Stato che prestano servizio sulle piste daper la sicurezza dei turisti. Lamentava un forte dolore al torace e non ha perso conoscenza ma è stato necessario far intervenire l'equipe medica dell', decollato dalla elibase Hems di Campoformido.La bambina è stata stabilizzata e quindi trasportata con la massima urgenza all'Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero inviato in montagna dalla centrale Sores di Palmanova.