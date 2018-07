Condanno ed espulso: clandestino trovato a bighellonare per strada

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) -e, controllato, vieneper la violazione della normativa sull'. È quanto successo ieri mattina, giovedì 12 luglio, a San Giorgio di Nogaro, dove la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, comandata dal luogotenente Fabio Dalla Zanna, si sono imbattuti in un "volto noto".Oltre a riconoscerlo per averlo controllato diverse volte in passato, i militari dell'Arma si sono ricordati che lo straniero era stato espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera. Si tratta di undi 45 anni,, con alcuni precedenti.Nel 2016 era stato espulso dall'Italia dopo essere statoper alcuni reati. Nonostante questo, il cittadino straniero ha fatto di nuovo reingresso sul territorio nazionale, riuscendo adei Paesi della ex Jugoslavia. Per lui, però, la clandestinità è finita nel momento in cui si è imbattuto nella macchina di servizio dei carabinieri, che lo hanno poi arrestato per reingresso clandestino in Italia e condotto nel carcere di Udine in attesa della direttissima e di una nuova espulsione.