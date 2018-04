Causa un'incidente e scappa: si cercano testimoni e una Fiat Punto

di Paola Treppo

BASILIANO e BERTIOLO (Udine) - Appello per la ricerca di unche nella giornata del 25 aprile scorso, lungo la provinciale 95, più nota come la Ferrata, ha urtato unche stava viaggiando in direzione Portogruaro Latisana, per poisenza prestare. L'incidente è avvenuto alle 12 in località Virco die l'uomo in sella alla due ruote, F.B., 34 anni, di Basiliano, è rimasto ferito, accolto all'ospedale di Latisana.​Gli accertamenti erano stati fatti, allora, da una pattuglia della polizia stradale di Udine che adesso invita eventuali testimoni dello scontro a mettersi in contatto con l’ufficio infortunistica del Polstrada di Udine, per fornire utili elementi alla ricostruzione dell'incidente. Si cerca in particolare il conducente che era alla guida di una Fiat Punto di colore grigio che viaggiava sulla Ferrata proveniente dalla direzione opposta alla moto, quindi da Latisana Portogruaro.​Sono state già avviate le ricerche per risalire al veicolo pirata e al responsabile del fatto con l’analisi delle parti di carrozzeria del mezzo investitore rimaste sul luogo dell'incidente. La polizia stradale ricorda la normativa in materia: oltre all’stradale, ci sono anche le ipotesi di reato di lesioni gravi e gravissime da incidente stradale, ora perseguibili d’ufficio.Nell’ipotesi di lesioni personali stradali, la fuga del conducente costituisce una aggravante. In queste circostanze l’arresto è sempre consentito, fatto salvo quanto il conducente si mette a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore dall'incidente.