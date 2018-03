di Paola Treppo

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Momenti disulladi via Bariglaria, alla periferia di, tra i quartieri popolari die di Beivars, quando una cittadina fa uno strano; sono le 17 di ieri, lunedì 26 marzo. La donna, residente in zona, nota ai margini dell’asfalto, in un fossato, un pacco di grandi dimensioni avvolto in un cellophane assicurato e tenuto fermo con del nastro adesivo. Sulle prime pensa si tratti di un panetto die chiama subito la polizia di Stato.Arriva una pattuglia della squadra volante. I poliziotti, coordinati dal commissario capo Francesco Leo, scrutano l'insolito pacco. Poi l’improvvisa scoperta: non si tratta di un panetto di droga. Sull’involucro è riportata una scritta che lascia ben poco spazio all’immaginazione:, cioèC4. I poliziotti isolano la zona e chiamano glidella polizia di Stato in servizio all’aeroporto di Ronchi dei Legionari.Sul posto arrivano anche gli uomini della squadra mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Massimiliano Ortolan, per comprendere quale provenienza possa avere quel panetto. Potrebbe trattarsi di esplosivo usato in, che qualche malvivente ha rubato per poi utilizzarlo per far saltare i bancomat, oppure di esplosivo vecchio ritrovato in cantina, di cui qualcuno ha voluto disfarsi frettolosamente, gettandolo ai margini della strada.Alla fine si scopre che nell’involucro è contenuta innocua plastilina: è. Ora gli investigatori della polizia vogliono approfondire se si tratti di uno scherzo di pessimo gusto, che ha tenuto col fiato sospeso per quasi un’ora i residenti nel quartiere, oppure di un simulacro utilizzato nelle battaglie in cui si vedono contrapposti appassionati di