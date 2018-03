Allarme bomba rientrato: il trolley era di un commercialista distratto

VERONA - Allarme bomba in piazza Bra poco dopo le 10. Il tratto di strada che passa davanti alla Gran Guardia è stato chiuso per un borsone incustodito che ha insospettito gli agenti. L' intera area è stata interdetta al traffico e per precauzione è stato anche evacuato l'auditorium della Gran Guardia, dove un gruppo di studenti stava partecipando ad un convegno. Si attende l'arrivo dall'aeroporto degli artificieri della Polizia per far esplodere la valigia sospetta. Nel frattempo uno straniero, forse di origine indiana, è stato fermato dai carabinieri: si stava avvicinando al trolley. Poco dopo le 11 si è sentito un boato: g li artificieri hanno fatto esplodere una microcarica di materiale liquido inertizzante. La valigia era piena di documenti dimenticati da un commercialista. Il professionista aveva caricato, in mattinata, la propria vettura con documenti vari dimenticando però il trolley.



Una volta scattato l'allarme l'uomo si è accorto dell'accaduto e, tornato sui suoi passi, non ha potuto far altro che scusarsi con le forze dell'ordine per l'involontario allarme provocato per la sua distrazione.

