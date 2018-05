Scaricati da un camion nella notte: 25 clandestini vagano per strada

di Paola Treppo

CORMONS (Gorizia) - Venticinquesono stati rintracciati questa notte in due momenti diversi nel territorio del comune di; tra loro anche duedi 4 e 5 anni, con le loro, e tre minorenni non accompagnati che sono stati affidati a una struttura di Cividale del Friuli.A individuarli, intorno all'una di oggi, giovedì 31 maggio, mentre camminavano al buio sulle strade della località di, a Cormons, sono stati i carabinieri della Compagnia diche, col supporto dei colleghi della locale stazione, li hanno portati in questura a Gorizia per l'identificazione. Si tratta di 11 cittadini iracheni e di 6 pakistani, tutti apparente buono stato di salute e tutti senza documenti.Poi, sempre oggi, ma alle 6 di mattina, i carabinieri sono stati chiamati per un altro gruppo di stranieri visti camminare, in questo caso, nella località di. Erano 8 afghani tra cui alcuni minori. I militari dell'Arma presumono che i 25 stranieri siano stati scaricati nella notte da un passeur che lo ha trasportati in Italia dalla autostrada, che dista pochi chilometri, o da un valico secondario.Tre afghani hanno fatto richiesta di asilo. I minorenni sono stati affidati alle cure di strutture adeguate, chi non ha chiesto protezione internazionale è statoper ingresso clandestino nel territorio nazionale. Per alcuni è scattato l'invito a uscire dall'Italia e alcuni sono stati portati aldi Gradisca d'Isonzo. Provengono dalla cosiddetta rotta balcanica.