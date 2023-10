Sospensione del Trattato di Schengen, alle 14 scattano i controlli alla frontiera con Slovenia e Austria. In Fvg sotto la lente 22 valichi

Sospensione del Trattato di Schengen: cosa succede adesso? Il Nordest in prima linea per le conseguenze di questa decisione, sotto la lente di ingrandimento la frontiera tra Italia e Slovenia e Italia e Austria. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il dispositivo comprende i 22 valichi principali per 232 chilometri di confine con la Slovenia, a Est, e a Nord, con l'Austria. In Fvg stanno arrivando 350 agenti di polizia che saranno dispiegati in tutta la regione, di questi 150 nel solo territorio di Trieste.

Da oggi in entrata e in uscita dall'Italia potranno essere chiesti i documenti

Quando si parte con i controlli?

Ore 14: scattano i controlli ai confini territoriali nazionali tra Italia (ossia Friuli Venezia Giulia) e Slovenia. La sospensione di Schengen in merito ai controlli alle frontiere per ragioni di sicurezza legate a possibili infiltrazioni terroristiche attraverso la Rotta balcanica lungo i Paesi dei Balcani.

Quanto durerà?

Inizialmente il provvedimento durerà dieci giorni prorogabili, cioè fino alle 14 di martedì 31 ottobre.

Per il sindacato di Polizia i controlli sono un bene ma le forze non bastano

«Bene i dispiegamenti di forze ma non sono sufficienti». Lo sostiene Lorenzo Tamaro, Segretario del SAP di Trieste, riferendosi ai rinforzi del personale delle forze dell'ordine che sarà impiegato ai valichi confinari con Slovenia e Austria. Tamaro è questa mattina a Fernetti, sul Carso triestino, principale valico con la Slovenia, dove si stanno allestendo le postazioni per effettuare i controlli. «Le forze messe in campo servono per l'ordinario. C'è bisogno di un numero di agenti più elevato, ma anche nelle altre città, da cui arrivano, c'è comunque la necessità di pattugliamenti. Penso ad esempio agli obiettivi sensibili in questo momento. Qui - aggiunge - c'è anche un problema logistico, mancano le infrastrutture, e servirà riorganizzarsi ulteriormente se i controlli, come penso, dureranno più di dieci giorni», ha aggiunto.